Les cinq sens de Noël 2 Place de la République Châteauroux, 27 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Les petits lutins de 3 à 6 ans sont invités à s’amuser et apprivoiser l’histoire de Noël et tous ses secrets à travers cette animation dédiée qui sollicitera leurs cinq sens..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 11:30:00. 8 EUR.

2 Place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Little elves aged 3 to 6 are invited to have fun and learn about the Christmas story and all its secrets through this dedicated animation that will appeal to all five senses.

Los duendecillos de 3 a 6 años están invitados a divertirse y aprender todo sobre la historia de la Navidad y todos sus secretos a través de esta actividad dedicada que atraerá a los cinco sentidos.

Kleine Wichtel im Alter von 3 bis 6 Jahren sind eingeladen, Spaß zu haben und die Weihnachtsgeschichte mit all ihren Geheimnissen durch diese spezielle Animation, die ihre fünf Sinne anspricht, zu zähmen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme