Contes & légendes du Berry 2 place de la République Châteauroux, 20 juillet 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Le Berry des sorcières se révèle à vous au cours de cette visite nocturne insolite du vieux Châteauroux..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 23:00:00. 8 EUR.

2 place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



The Berry of witches is revealed to you during this unusual night visit of the old Châteauroux.

El Berry de las brujas se le revela durante esta insólita visita nocturna del antiguo Châteauroux.

Das Berry der Hexen offenbart sich Ihnen auf dieser ungewöhnlichen nächtlichen Tour durch die Altstadt von Châteauroux.

