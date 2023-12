Bal du Solstice 2, Place de la Poste, Cahuzac-sur-Vère (81) Bal du Solstice 2, Place de la Poste, Cahuzac-sur-Vère (81), 22 décembre 2023 18:00, . Bal du Solstice Vendredi 22 décembre, 19h00 2, Place de la Poste, Cahuzac-sur-Vère (81) Prix libre Fêtons le Retour de la Lumière avec le Bal du Solstice avec les A Corps de Jean , solo accordéon à danser et le bal de Munjoï , sextet du causse RV dès 19h le 22 décembre à la salle des fêtes de Cahuzac sur Vere A prix libre et nécessaire pour les artistes ° Boissons chaleur & Repas couleur° « source : événement Bal du Solstice publié sur AgendaTrad 2, Place de la Poste, Cahuzac-sur-Vère (81) 2, Place de la Poste, 81140 Cahuzac-sur-Vère, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46868 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

