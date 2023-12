SOIRÉE DU NOUVEL AN À VENTRON 2 Place de la mairie Ventron, 4 décembre 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Le p’tit p’tit Bar et La petite Asso organisent leur premier Nouvel An à la Salle des Fêtes de Ventron. Venez fêter la nouvelle année et danser jusqu’au bout de la nuit! Le repas sera composé d’un buffet froid festif et d’un dessert préparé par la Boucherie Marchand. Sur réservation, le règlement s’effectue au moment de l’inscription, au p’tit p’tit Bar de Ventron.. Tout public

Dimanche 2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . 29 EUR.

2 Place de la mairie Salle des fêtes

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Le p?tit p?tit Bar and La petite Asso are organizing their first New Year’s Eve party at the Salle des Fêtes in Ventron. Come celebrate the New Year and dance the night away! The meal will include a festive cold buffet and dessert prepared by Boucherie Marchand. Payment must be made at the time of registration, at the Ventron p?tit p?tit Bar.

Le p?tit p?tit Bar y La petite Asso organizan su primera fiesta de Nochevieja en la Salle des Fêtes de Ventron. Venga a celebrar el Año Nuevo y a bailar toda la noche La cena incluirá un bufé frío festivo y postres preparados por la Boucherie Marchand. Las reservas deben hacerse con antelación en el bar de copas de Ventron.

Le p?tit p?tit Bar und La petite Asso organisieren ihre erste Silvesterparty in der Salle des Fêtes in Ventron. Feiern Sie das neue Jahr und tanzen Sie bis in die Nacht hinein! Das Essen besteht aus einem festlichen kalten Buffet und einem Dessert, das von der Metzgerei Marchand zubereitet wird. Die Bezahlung erfolgt bei der Anmeldung in der p?tit p?tit Bar von Ventron.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES