LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2 Place de la Mairie Vendémian, 24 novembre 2023, Vendémian.

Vendémian,Hérault

Le Mois du film documentaire est depuis toujours un moment important de prise de parole (des cinéastes, des personnes filmées, mais aussi des programmateur-rices et des spectateur-rices. Ainsi, cette édition aura pour thème général : « prendre la parole ». « De vives voix », courts métrages.

2023-11-24 19:00:00

2 Place de la Mairie

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



The Month of Documentary Film has always been an important opportunity for filmmakers, filmgoers, programmers and viewers to have their say. This year’s theme is « taking the floor ». « De vives voix », short films

El Mes del Cine Documental siempre ha sido una importante oportunidad para que cineastas, actores, programadores y espectadores expresen su opinión. El tema general de este año es « hablar claro ». « De vives voix », cortometrajes

Der Dokumentarfilmmonat ist seit jeher ein wichtiger Moment, um das Wort zu ergreifen (von den Filmemachern, den gefilmten Personen, aber auch von den Programmgestaltern und den Zuschauern). In diesem Jahr lautet das allgemeine Thema: « Das Wort ergreifen ». « De vives voix », Kurzfilme

