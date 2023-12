Et si on jouait ! 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux, 21 janvier 2024 14:00, Scorbé-Clairvaux.

Scorbé-Clairvaux,Vienne

Fin de semaine, on souffle… Allons à la médiathèque pour un petit moment de détente autour d’un jeu !.

2024-01-21 fin : 2024-01-21 17:00:00. .

2 place de la mairie Médiathèque L’arche des mots

Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



End of the week… Let’s go to the mediatheque for a moment of relaxation around a game!

Es el fin de semana… ¡Vamos a la mediateca a echar una partida relajada!

Ende der Woche, wir pusten durch… Gehen wir in die Mediathek, um uns bei einem Spiel zu entspannen!

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP