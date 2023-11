Ateliers créatifs de Noël 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux, 25 novembre 2023, Scorbé-Clairvaux.

Scorbé-Clairvaux,Vienne

L’art de finaliser ses cadeaux en réalisant des étiquettes faites main, la confection d’une pomme d’ambre ou de «vitraux» simples à réaliser pour enluminer l’intérieur des maisons… une façon agréable de préparer les fêtes de fin d’année !

* Samedi 25 novembre de 14h à 16h : étiquettes cadeaux.

* Samedi 25 novembre de 14h à 16h : pommes d’ambre.

* Samedi 2 décembre de 14h à 16h : déco en papier vitrail.

Tout public à partir de 10 ans. Sur inscription..

2 place de la mairie Médiathèque L’arche des mots

Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The art of finalizing gifts with handmade labels, making an amber apple or simple stained-glass windows to brighten up the interior of your home… a fun way to prepare for the festive season!

* Saturday, November 25, 2 – 4 pm: gift tags.

* Saturday, November 25, 2 – 4 pm: amber apples.

* Saturday, December 2, 2 – 4 pm: stained-glass paper decorations.

All ages 10 and up. Registration required.

El arte de ultimar los regalos con etiquetas hechas a mano, la elaboración de una manzana de ámbar o unas sencillas vidrieras para alegrar el interior de su hogar… ¡una forma divertida de prepararse para las fiestas!

* Sábado 25 de noviembre, de 14:00 a 16:00 h: etiquetas para regalos.

* Sábado 25 de noviembre, de 14.00 a 16.00 h: manzanas de ámbar.

* Sábado 2 de diciembre, de 14.00 a 16.00 h: decoraciones de papel con vidrieras.

Abierto a partir de 10 años. Inscripción obligatoria.

Die Kunst, Geschenke mit handgefertigten Etiketten zu vervollständigen, einen Bernsteinapfel herzustellen oder einfach herzustellende « Fensterbilder », um das Innere von Häusern zu beleuchten… eine angenehme Art, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten!

* Samstag, 25. November, 14.00-16.00 Uhr: Geschenkanhänger.

* Samstag, 25. November, 14.00-16.00 Uhr: Bernsteinäpfel.

* Samstag, 2. Dezember, 14.00-16.00 Uhr: Deko aus Fensterpapier.

Für alle ab 10 Jahren. Nach Anmeldung.

