Atelier de relaxation 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux, 24 novembre 2023, Scorbé-Clairvaux.

Scorbé-Clairvaux,Vienne

Un temps de découverte de la relaxation sonore…une pause bienvenue en prévision de l’hiver à venir et des fêtes de fin d’année !

Par les Mains Sages de Marie. Pour adultes. Sur inscription..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

2 place de la mairie Médiathèque L’arche des mots

Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A time to discover sound relaxation…a welcome break in anticipation of the coming winter and the festive season!

By Les Mains Sages de Marie. For adults. Registration required.

Un tiempo para descubrir la relajación sonora… ¡una pausa bienvenida en previsión de la llegada del invierno y las fiestas!

Por Les Mains Sages de Marie. Para adultos. Inscripción obligatoria.

Eine Zeit, um die Klangentspannung zu entdecken… eine willkommene Pause im Hinblick auf den kommenden Winter und die Weihnachtsfeiertage!

Von Les Mains Sages de Marie (Die weisen Hände Marias). Für Erwachsene. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP