Jeux d’hier et d’aujourd’hui 2 place de la mairie Saint-Martin-d’Août, 3 octobre 2023, Saint-Martin-d'Août.

Saint-Martin-d’Août,Drôme

Temps de partage autour des jeux d’hier et d’aujourd’hui en classe à l’école avec les enfants de maternelle et CP et les personnes âgées.

Organisé par l’École Publique et la Mairie de St Martin d’Août..

2023-10-03 14:30:00 fin : 2023-10-03 16:30:00. .

2 place de la mairie Salle de classe à l’école

Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Time to share games of yesterday and today in the classroom at school with kindergarten and first-grade children and senior citizens.

Organized by the École Publique and the Mairie de St Martin d’Août.

Un momento para compartir juegos del pasado y del presente en el aula del colegio con niños de infantil y primaria y personas mayores.

Organizado por la Escuela Pública y el Ayuntamiento de St Martin d’Août.

Gemeinsame Zeit rund um die Spiele von gestern und heute im Unterricht in der Schule mit den Kindern des Kindergartens und der ersten Klasse sowie älteren Menschen.

Organisiert von der École Publique und dem Bürgermeisteramt von St Martin d’Août.

