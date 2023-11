TÉLÉTHON 2023 2 Place de la Mairie Recy, 2 décembre 2023, Recy.

Recy,Marne

Les associations et la commune de Recy s’associent pour le Téléthon 2023.

De 14h30 à 18h : animations pour tous, tombola…

− 9h00 : départ course à pied 10 km

− 9h30 : départ randonnée 10 km

− 10h15 : départ randonnée 5 km

− 10h45 : départ course à pied enfant/parent

− 12h15 : repas (sur réservation)

− 14h30 : Country

− 15h00 : Sun Dance initiation Salsa

− 16h00 : Country

− 16h30 : Sun Dance

− 17h00 : danse de pompons, danse de bâton de feu

– 20h30 : Théâtre LES SARRYBIENS, « Gros camion » et « La Boulette ».

Entrée 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Bulletin de réservation disponible à la Mairie de Recy Inscription avant le 19 novembre.

Sur place : buvette, vin chaud, café, chocolat chaud, gaufres..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

2 Place de la Mairie Salle des fêtes Maurice Simon

Recy 51520 Marne Grand Est



Associations and the commune of Recy join forces for the Telethon 2023.

From 2.30pm to 6pm: entertainment for all, tombola?

? 9:00 am: start of 10 km run

? 9:30 am: start of 10 km hike

? 10:15 am: start of 5 km hike

? 10:45 am: start of children’s/parents’ run

? 12:15pm: lunch (reservation required)

? 2:30 pm: Country music

? 3:00 pm: Sun Dance Salsa initiation

? 4:00 pm: Country

? 4.30pm: Sun Dance

? 5:00 pm: pompom dance, fire stick dance

– 8:30pm: Theater LES SARRYBIENS, « Gros camion » and « La Boulette ».

Admission 10 ? (free for children under 12).

Booking form available at Recy Town Hall. Registration by November 19.

On-site: refreshments, mulled wine, coffee, hot chocolate, waffles.

Las asociaciones y la ciudad de Recy unen sus fuerzas para el Telemaratón 2023.

De 14:30 a 18:00: animación para todos, tómbola..

? 9.00 h: salida de la carrera de 10 km

? 9.30 h: salida de los 10 km a pie

? 10.15 h: salida de los 5 km a pie

? 10.45 h: salida de la carrera para niños/padres

? 12.15 h: comida (previa reserva)

? 14.30 h: música country

? 15.00 h: Sun Dance de iniciación a la salsa

? 16.00 h: Música country

? 16.30 h: Sun Dance

? 17.00 h: baile del pompón, baile del palo de fuego

– 20.30 h: Teatro LES SARRYBIENS, « Gros camion » y « La Boulette ».

Entrada 10€ (gratis para menores de 12 años).

Formulario de reserva disponible en el Ayuntamiento de Recy. Inscripción antes del 19 de noviembre.

En el lugar: refrescos, vino caliente, café, chocolate caliente, gofres.

Die Vereine und die Gemeinde Recy schließen sich für den Telethon 2023 zusammen.

Von 14.30 bis 18 Uhr: Animationen für alle, Tombola?

? 9.00 Uhr: Start des 10-km-Laufs

? 9:30 Uhr: Start der Wanderung 10 km

? 10:15 Uhr: Start der Wanderung 5 km

? 10:45 Uhr: Start des Kinder-/Elternlaufs ?

? 12:15 Uhr: Essen (mit Reservierung)

? 14.30 Uhr: Country

? 15:00 Uhr: Sun Dance Einführung in Salsa ?

? 16:00 Uhr: Country

? 16.30 Uhr: Sun Dance

? 17:00 Uhr: Pompontanz, Tanz mit dem Feuerstab

– 20.30 Uhr: Theater LES SARRYBIENS, « Gros camion » und « La Boulette ».

Eintritt 10 ? (kostenlos für Kinder unter 12 Jahren).

Reservierungsformular im Rathaus von Recy erhältlich Anmeldung vor dem 19. November.

Vor Ort: Getränkestand, Glühwein, Kaffee, heiße Schokolade, Waffeln.

Mise à jour le 2023-11-15 par Agence de Développement Touristique de la Marne