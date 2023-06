Concert de l’ensemble vocal NOCTUELLES 2 place de la mairie Réauville, 18 juin 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Une vingtaine de choristes dirigés par Maïa Paille. Un ensemble vocal de grande qualité, chant acapella à double chœur..

2023-06-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

2 place de la mairie Eglise Sainte Marie- Madeleine

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Some twenty choristers led by Maïa Paille. A vocal ensemble of the highest quality, double-choir acapella singing.

Una veintena de coralistas dirigidos por Maïa Paille. Un conjunto vocal de gran calidad, que canta a capella en doble coro.

Zwanzig Chorsängerinnen und -sänger unter der Leitung von Maïa Paille. Ein Vokalensemble von hoher Qualität, Acapella-Gesang mit doppeltem Chor.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes