Circuit libre des 7 lavoirs de Meaulne-Vitray 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray, 23 juin 2023, Meaulne-Vitray.

Meaulne-Vitray,Allier

La commune de Meaulne-Vitray participe aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . .

2 place de la Mairie Mairie de Meaulne

Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The commune of Meaulne-Vitray is taking part in the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Meaulne-Vitray participa en las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Die Gemeinde Meaulne-Vitray nimmt an den « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » (Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen) teil.

