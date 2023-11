La maison de l’épouvante 2 Place de la Mairie Laruns, 31 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Oserez vous visiter la maison de l’épouvante ?

Déconseillée aux enfants de moins de 10 ans, aux femmes enceintes et aux personnes souffrants de problèmes cardiaques..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

2 Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Will you dare to visit the house of horror?

Not recommended for children under 10, pregnant women or people with heart problems.

¿Te atreverás a visitar la casa del horror?

No recomendado para menores de 10 años, mujeres embarazadas o personas con problemas de corazón.

Werden Sie es wagen, das Haus des Schreckens zu besuchen?

Nicht empfohlen für Kinder unter 10 Jahren, schwangere Frauen und Personen mit Herzproblemen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées