MARCHE POPULAIRE 2 place de la mairie Laneuville-sur-Meuse, 26 novembre 2023, Laneuville-sur-Meuse.

Laneuville-sur-Meuse,Meuse

Marche Populaire Internationale organisée par l’association des Robinsons de Bâalon au profit du Téléthon.

Départs, arrivées, restauration et buvette à la salle des fêtes du village.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 14:00:00. .

2 place de la mairie Salle des fêtes

Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est



Marche Populaire Internationale organized by the Robinsons de Bâalon association in aid of the Telethon.

Departures, arrivals, food and refreshments at the village hall.

Marcha Popular Internacional organizada por la asociación Robinsons de Bâalon a beneficio del Teletón.

Salidas, llegadas, comida y refrescos en el salón del pueblo.

Internationaler Volksmarsch, der von der Vereinigung der Bâalon-Robinsons zugunsten des Telethons organisiert wird.

Start, Ankunft, Essen und Trinken im Festsaal des Dorfes.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE