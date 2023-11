Marché de Noël 2 Place de la mairie La Hague, 22 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

L’Association des commerçants de La Hague vous invite à son traditionnel marché de Noël.

Il se déroulera sur la place de la mairie déléguée de Beaumont-Hague.

Venez nombreux !.

Vendredi 2023-12-22 fin : 2023-12-24 . .

2 Place de la mairie Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



The Association des commerçants de La Hague invites you to its traditional Christmas market.

It will take place on the square in front of Beaumont-Hague town hall.

Come one, come all!

La Association des commerçants de La Hague le invita a su tradicional mercado navideño.

Tendrá lugar en la plaza frente al ayuntamiento de Beaumont-Hague.

Vengan todos

Die Association des commerçants de La Hague lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Er findet auf dem Platz vor dem delegierten Rathaus von Beaumont-Hague statt.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague