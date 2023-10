Théâtre Comique « La Présidente » 2 Place de la Mairie Fursac, 19 novembre 2023, Fursac.

Fursac,Creuse

Pièce de théâtre comique écrite en 1913, dont l’adaptation la plus connue est signée Jean Poiret. Interprétée par la troupe « AEQUORANDA » d’Aigurande (36).

L’histoire :

Charles Rebuffard, Président du tribunal de Montgerbier et son épouse, Fleur, vivent une vie tranquille et routinière. Mais l’ambition de Fleur pour son mari, qu’elle trouve nonchalant et sans aspiration, bouscule ce quotidien.

Ajoutez-y le Ministre de la Justice bloqué à Montgerbier lors d’un déplacement, en même temps qu’une stripteaseuse venue se plaindre de l’interdiction de son spectacle par Charles Rebuffard, et vous obtenez un vaudeville détonant !

Tous les quatre, ainsi qu’une importante galerie de personnages, vont se retrouver dans un embrouillamini de situations désopilantes où quiproquos et malentendus foisonnent..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

2 Place de la Mairie Salle des Fêtes

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Comic play written in 1913, most famously adapted by Jean Poiret. Performed by the « AEQUORANDA » troupe from Aigurande (36).

The story :

Charles Rebuffard, President of the Court of Montgerbier, and his wife, Fleur, live a quiet, routine life. But Fleur’s ambition for her husband, whom she finds nonchalant and lacking in aspiration, upsets their daily routine.

Add to this the Minister of Justice, who is stranded in Montgerbier on a business trip, and a stripper who has come to complain about Charles Rebuffard’s ban on her show, and you’ve got an explosive vaudeville!

The four of them, along with a host of other characters, find themselves in a hilarious tangle of misunderstandings and misunderstandings.

Comedia escrita en 1913, conocida sobre todo por la adaptación de Jean Poiret. Representada por la compañía « AEQUORANDA » de Aigurande (36).

La historia :

Charles Rebuffard, Presidente de la Corte de Montgerbier, y su esposa, Fleur, llevan una vida tranquila y rutinaria. Pero la ambición de Fleur por su marido, al que encuentra indiferente y sin aspiraciones, trastorna esta rutina diaria.

Si a esto añadimos al Ministro de Justicia, que se encuentra en Montgerbier en viaje de negocios, y a una bailarina de striptease que ha venido a quejarse de que Charles Rebuffard ha prohibido su espectáculo, ¡tenemos un vodevil!

Los cuatro, junto con otros muchos personajes, se ven envueltos en una hilarante maraña de malentendidos y equívocos.

Ein komisches Theaterstück aus dem Jahr 1913, dessen bekannteste Adaption von Jean Poiret stammt. Interpretiert von der Theatergruppe « AEQUORANDA » aus Aigurande (36).

Die Geschichte :

Charles Rebuffard, Präsident des Gerichts von Montgerbier, und seine Frau Fleur leben ein ruhiges und routiniertes Leben. Doch Fleurs Ehrgeiz für ihren Mann, den sie als lässig und anspruchslos empfindet, bringt diesen Alltag durcheinander.

Dazu kommt noch der Justizminister, der auf einer Reise in Montgerbier festsitzt, sowie eine Stripperin, die sich über das Verbot ihrer Show durch Charles Rebuffard beschwert, und schon haben Sie ein explosives Vaudeville!

Die vier und eine ganze Reihe weiterer Figuren geraten in ein Durcheinander urkomischer Situationen, in denen es zu Missverständnissen und Verwechslungen kommt.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse