Journée Marcelle Delpastre 2 place de la Mairie Chamberet, 2 septembre 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

L’association les Heures Musicales en Monédières organise une journée Marcelle DELPASTRE à la médiathèque

de Chamberet le 2 septembre, jour de sa naissance.

Présentation et dédicace du nouveau livre de Tania DESMET La Pastourelle de Chamberet.

Animation musicale par l’Escola dau Mont-Gargan

Entrée libre et gratuite.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:00:00. .

2 place de la Mairie

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Les Heures Musicales en Monédières is organizing a Marcelle DELPASTRE day at the Chamberet media library

in Chamberet on September 2, the day of her birth.

Presentation and signing of Tania DESMET’s new book La Pastourelle de Chamberet.

Musical entertainment by Escola dau Mont-Gargan

Free admission

La asociación Les Heures Musicales en Monédières organiza una jornada Marcelle DELPASTRE en la mediateca de Chamberet el

en Chamberet el 2 de septiembre, día de su nacimiento.

Presentación y firma del nuevo libro de Tania DESMET La Pastourelle de Chamberet.

Animación musical a cargo de la Escola dau Mont-Gargan

Entrada gratuita

Der Verein Les Heures Musicales en Monédières organisiert einen Marcelle DELPASTRE-Tag in der Mediathek

von Chamberet am 2. September, dem Tag ihrer Geburt.

Vorstellung und Signierung des neuen Buchs von Tania DESMET La Pastourelle de Chamberet.

Musikalische Unterhaltung durch die Escola dau Mont-Gargan

Freier Eintritt

