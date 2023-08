JEP 2023 – DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES DE CAUX-ET-SAUZENS 2 Place de la Mairie Caux-et-Sauzens, 16 septembre 2023, Caux-et-Sauzens.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire des vignes et des vignerons de la commune accompagné par Jean-Marc Azorin, historien local,

De la culture de la vigne à la vendange, de la cave au café, du pressoir au château… Laissez-vous transporter dans le temps. Imaginez Bertrand dans son mailhol al siguala en 1620, Gibel envoûté par le vin en 1842, Lannes sur sa charrette en 1905, une bande de gitanes en train de partager une colle en 1939, un bon mousseigne en 1916, un honnête homme d’Herminis en 1850, deux frères travaillant avec un pressoir en 1740, madame et ses bouteilles en 1827, des malfaiteurs dans la cave de mademoiselle et un percepteur faisant demi-tour en 1907…

Ensemble, proclamons le début des vendanges et élevons nos voix en clamant « Dius a vol » ! Cette promenade facile vous fera traverser les rues pittoresques du vieux village et les vignobles environnants.

Gratuit (Participation libre).

Départ : devant la mairie. En cas de mauvais temps, l’évènement peut être déplacé au dimanche 17 dans les mêmes conditions..

On the occasion of the European Heritage Days, discover the history of the commune’s vineyards and winegrowers, accompanied by local historian Jean-Marc Azorin,

From vine cultivation to grape harvest, from cellar to café, from wine press to château… Let yourself be transported back in time. Imagine Bertrand in his mailhol al siguala in 1620, Gibel spellbound by wine in 1842, Lannes on his cart in 1905, a gang of gypsies sharing a glue in 1939, a good mossigne in 1916, an honest Herminis man in 1850, two brothers working with a press in 1740, Madame and her bottles in 1827, malefactors in mademoiselle’s cellar and a tax collector making a U-turn in 1907…

Together, let’s proclaim the start of the grape harvest and raise our voices, shouting « Dius a vol »! This easy walk will take you through the picturesque streets of the old village and the surrounding vineyards.

Free admission.

Departure point: in front of the town hall. In case of bad weather, the event can be moved to Sunday the 17th under the same conditions.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la historia de los viñedos y viticultores locales de la mano del historiador local Jean-Marc Azorin,

De la viticultura a la vendimia, de la bodega al café, del lagar al castillo… Déjese transportar en el tiempo. Imagínese a Bertrand en su mailhol al siguala en 1620, a Gibel hechizado por el vino en 1842, a Lannes en su carro en 1905, a una pandilla de gitanos compartiendo una botella de pegamento en 1939, a un buen espumoso en 1916, a un hombre honrado de Herminis en 1850, a dos hermanos trabajando con un lagar en 1740, a Madame y sus botellas en 1827, a criminales en la bodega de mademoiselle y a un recaudador de impuestos dando una vuelta de campana en 1907…

Proclamemos juntos el comienzo de la vendimia y alcemos la voz gritando « Dius a vol » Este sencillo paseo le llevará por las pintorescas calles del antiguo pueblo y los viñedos de los alrededores.

Entrada gratuita.

Punto de salida: frente al ayuntamiento. En caso de mal tiempo, el evento puede trasladarse al domingo 17 en las mismas condiciones.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Geschichte der Weinberge und der Winzer der Gemeinde in Begleitung des Lokalhistorikers Jean-Marc Azorin,

Vom Anbau der Reben bis zur Weinlese, vom Weinkeller bis zum Café, von der Weinpresse bis zum Schloss… Lassen Sie sich in die Vergangenheit versetzen. Stellen Sie sich Bertrand in seinem mailhol al siguala im Jahr 1620 vor, Gibel, der vom Wein verzaubert ist, im Jahr 1842, Lannes auf seinem Karren im Jahr 1905, eine Gruppe von Zigeunerinnen, die sich 1939 einen Leim teilen, einen guten Mousseigneur im Jahr 1916, einen ehrlichen Mann aus Herminis im Jahr 1850, zwei Brüder, die 1740 mit einer Weinpresse arbeiten, Madame und ihre Flaschen im Jahr 1827, Übeltäter im Keller von Mademoiselle und einen Steuereintreiber, der 1907 umkehrt…

Lassen Sie uns gemeinsam den Beginn der Weinlese verkünden und unsere Stimmen erheben, indem wir « Dius a vol » rufen! Dieser leichte Spaziergang führt Sie durch die malerischen Straßen des alten Dorfes und die umliegenden Weinberge.

Kostenlos (Teilnahme frei).

Start: vor dem Rathaus. Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung unter denselben Bedingungen auf Sonntag, den 17. verlegt werden.

