VISITE GUIDEE DE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 2 place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert, 20 février 2024, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:30:00

fin : 2024-02-20

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village de Saint-Guilhem-le-Désert, niché dans le val de Gellone, est un site privilégié comme de l’époque médiévale..

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village de Saint-Guilhem-le-Désert, niché dans le val de Gellone, est un site privilégié comme de l’époque médiévale.

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 653-GR 74), le village de Saint-Guilhem-le-Désert, niché dans le val de Gellone, est un site privilégié pour les pélerins et les amoureux de beaux paysages comme de l’époque médiévale.

La visite permet la découverte de l’église et du cloître de l’ancienne abbaye de Gellone, l’opportunité de saisir l’histoire de son cloître parti à New York et les légendes magiques du château du Géant, à la Clameuse et à l’épée Joyeuse.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

EUR.

2 place de la liberté

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-24 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT