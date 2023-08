VISITE GUIDEE DE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 2 place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert, 25 octobre 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

Etape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est niché dans le val de Gellone, un somptueux écrin de verdure et de rocaille..

Visit Saint-Guilhem-le-Désert, one of the Most Beautiful Villages in France, which has so much to tell you!

An essential stop on the road to Santiago de Compostela, Saint-Guilhem-le-Désert is nestled in the Gellone valley, a sumptuous setting of greenery and rockery.

Visite Saint-Guilhem-le-Désert, uno de los Pueblos más Bonitos de Francia, ¡que tiene tanto que contarle!

Imprescindible en el Camino de Santiago, Saint-Guilhem-le-Désert está enclavado en el valle de Gellone, un suntuoso paraje de vegetación y rocas.

Besuchen Sie Saint-Guilhem-le-Désert, eines der schönsten Dörfer Frankreichs, das Ihnen so viel zu erzählen hat!

Saint-Guilhem-le-Désert ist eine unumgängliche Etappe auf dem Jakobsweg und liegt im Tal von Gellone, einem prächtigen grünen und steinigen Schmuckkästchen.

