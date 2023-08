JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDEE DE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 2 place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert, 16 septembre 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Visitez l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

En compagnie de notre guide passionnée, vous arpentez les ruelles du village et découvrez les richesses médiévales du village : l’église et le cloître de l’abbaye de Gellone, joyau de l’art roman languedocien, les remarquables façades romanes du village…. la visite se poursuit en flânant dans les ruelles typiques…..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

2 place de la liberté

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



Visit one of the Most Beautiful Villages in France which has so much to tell you!

In the company of our passionate guide, you will walk through the narrow streets of the village and discover the medieval treasures of the village: the church and the cloister of the abbey of Gellone, jewel of the Romanesque art of Languedoc, the remarkable Romanesque facades of the village…. the visit continues by strolling in the typical streets….

Visite uno de los pueblos más bellos de Francia, ¡con tanto que contarle!

Acompañado por nuestro entusiasta guía, paseará por las callejuelas del pueblo y descubrirá sus tesoros medievales: la iglesia y el claustro de la abadía de Gellone, joya del arte románico en Languedoc, y las notables fachadas románicas del pueblo…. La visita continúa con un paseo por las típicas callejuelas….

Besuchen Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs, das Ihnen so viel zu erzählen hat!

In Begleitung unseres passionierten Fremdenführers durchstreifen Sie die Gassen des Dorfes und entdecken die mittelalterlichen Reichtümer des Dorfes: die Kirche und den Kreuzgang der Abtei von Gellone, ein Juwel der romanischen Kunst des Languedoc, die bemerkenswerten romanischen Fassaden des Dorfes…. der Besuch geht weiter, indem Sie durch die typischen Gassen schlendern….

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT