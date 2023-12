Cet évènement est passé Restaurant Le Saint Clément : Repas a emporter les 24 et 31 Decembre 2 Place de la Liberté Saint-Clément Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Clément Restaurant Le Saint Clément : Repas a emporter les 24 et 31 Decembre 2 Place de la Liberté Saint-Clément, 24 décembre 2023, Saint-Clément. Saint-Clément Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-24 Entrée : Moules Farcies au Chorizo(X6) 8€ – Huitres chaudes à la fondue de poireau(X6) 9€ – Terrine de Foie gras mi-cuit(au poids) 11€ les 100grs – Vol au vent de riz de veau aux morilles 12€ – Plat : Dodine de chapon farci aux marrons, pommes dauphines maison(X6), Flan de légumes 18€ – Pavé de veau braisé, sauce au cèpes, pommes dauphines(X6), Flan de légumes 19€ – Cassolette de mer (Lotte, saumon, Gambas) sauce crustacés, pommes Vapeurs 19€ – Souris d’agneau braisée au thym, pommes dauphines (x6) flan de légumes 20 € -.

Entrée : Moules Farcies au Chorizo(X6) 8€ – Huitres chaudes à la fondue de poireau(X6) 9€ – Terrine de Foie gras mi-cuit(au poids) 11€ les 100grs – Vol au vent de riz de veau aux morilles 12€ – Plat : Dodine de chapon farci aux marrons, pommes dauphines maison(X6), Flan de légumes 18€ – Pavé de veau braisé, sauce au cèpes, pommes dauphines(X6), Flan de légumes 19€ – Cassolette de mer (Lotte, saumon, Gambas) sauce crustacés, pommes Vapeurs 19€ – Souris d’agneau braisée au thym, pommes dauphines (x6) flan de légumes 20 € –

Entrée : Moules Farcies au Chorizo(X6) 8€ – Huitres chaudes à la fondue de poireau(X6) 9€ – Terrine de Foie gras mi-cuit(au poids) 11€ les 100grs – Vol au vent de riz de veau aux morilles 12€ – Plat : Dodine de chapon farci aux marrons, pommes dauphines maison(X6), Flan de légumes 18€ – Pavé de veau braisé, sauce au cèpes, pommes dauphines(X6), Flan de légumes 19€ – Cassolette de mer (Lotte, saumon, Gambas) sauce crustacés, pommes Vapeurs 19€ – Souris d’agneau braisée au thym, pommes dauphines (x6) flan de légumes 20 € – .

2 Place de la Liberté

Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Saint-Clément Autres Code postal 19700 Lieu 2 Place de la Liberté Adresse 2 Place de la Liberté Ville Saint-Clément Departement Corrèze Lieu Ville 2 Place de la Liberté Saint-Clément Latitude 45.34218 Longitude 1.68581 latitude longitude 45.34218;1.68581

2 Place de la Liberté Saint-Clément Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-clement/