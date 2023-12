Réveillon et 1er de l’An au Restaurant Les Platanes 2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes Réveillon et 1er de l’An au Restaurant Les Platanes 2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour, 31 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour. Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2024-01-01 Notre menu de fête pour le 31 Décembre au soir et le 1er Janvier au midi :

Amuse-bouches Foie gras au torchon poché au Pacherenc

compotée de kumquat et calamondin

pain de fête aux fruits confits Fricassée de ris de veau et queues de langoustines

crème à la sauge,soufflé de topinambour à la truffe Médaillon de poularde du Sud-ouest

farci aux girolles

Risotto de légumes anciens à la noisette Biscuit léger à la belle Sandrine

aux mangues rôties à l’armagnac de Balous

Crumble amandes et sorbet mandarine Prix pour ce menu de fête : 74€.

2 Place de la Liberté

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Aire sur l'Adour

