[Escape game] Panique dans le satellite 2 Place de la Libération, 17 juin 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Alors que vous vous inquiétez pour un ami dont vous êtes sans nouvelles, vous vous retrouvez impliqués dans une sombre affaire. Votre ami n’est autre qu’un hackeur, dont le projet est d’empêcher tous les satellites orbitant autour de la Terre de fonctionner. Vous allez devoir stopper, en une heure, le virus informatique lancé sur les satellites.

Animation à partir de 12 ans.

Réservation obligatoire..

2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

2 Place de la Libération Médiathèque

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



While worrying about a friend you haven’t heard from, you find yourself involved in a dark business. Your friend is none other than a hacker, whose plan is to prevent all the satellites orbiting the Earth from functioning. You will have to stop, in one hour, the computer virus launched on the satellites.

Animation from 12 years old.

Reservation required.

Mientras te preocupas por un amigo del que no sabes nada, te ves envuelto en un oscuro asunto. Tu amigo no es otro que un hacker, cuyo plan es impedir que funcionen todos los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Tienes que detener el virus informático que se ha lanzado sobre los satélites en una hora.

Animación a partir de 12 años.

Reserva obligatoria.

Während Sie sich um einen Freund sorgen, von dem Sie nichts mehr gehört haben, werden Sie in eine dunkle Angelegenheit verwickelt. Ihr Freund ist ein Hacker, dessen Plan es ist, alle Satelliten, die die Erde umkreisen, am Funktionieren zu hindern. Sie müssen den Computervirus, der auf die Satelliten geschossen wurde, innerhalb einer Stunde stoppen.

Animation für Kinder ab 12 Jahren.

Reservierung erforderlich.

