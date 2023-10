Concert Petì Petà – Folk poétique 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors, 18 novembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Chanson italienne et française. Une pièce musicale légère et profonde pour voix, guitare hautbois et charango. Des paroles vibrantes en italien et français à la portée de ceux qui veulent se laisser transporter par des sonorités douces et enjouées..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 21:30:00.

2 place de la fontaine Café Librairie Cave à vin – Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Italian and French song. A light, deep piece of music for voice, oboe guitar and charango. Vibrant lyrics in Italian and French for those who want to be carried away by soft, playful sounds.

Canción italiana y francesa. Una pieza musical ligera y profunda para voz, guitarra oboe y charango. Letra vibrante en italiano y francés para los que quieran dejarse transportar por sonidos suaves y juguetones.

Italienisches und französisches Chanson. Ein leichtes und tiefgründiges Musikstück für Stimme, Oboe-Gitarre und Charango. Vibrierende Texte auf Italienisch und Französisch für alle, die sich von sanften und verspielten Klängen tragen lassen wollen.

