Café mortel – Un espace d’échanges pour sortir la mort du silence 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors, 12 novembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

On boit un coup et on échange… sur la mort. Parlent ceux qui en ont envie. Se taisent ceux qui préfèrent. Et tou.tes s’écoutent… Dans la liberté de dire selon soi et le respect de ce que les autres expriment..

2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

2 place de la fontaine Café Librairie Cave à vin – Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We have a drink and talk? about death. Those who feel like it speak. Those who prefer remain silent. And everyone listens? With the freedom to say what you want, and respect for what others say.

Tomamos una copa y hablamos… de la muerte. Hablan los que tienen ganas. Los que lo prefieren callan. ¿Y todos escuchan? Con libertad para decir lo que quieran y respeto por lo que digan los demás.

Man trinkt einen Schluck und tauscht sich aus? über den Tod. Wer Lust hat, redet. Diejenigen, die es vorziehen, schweigen. Und alle hören einander zu? In der Freiheit, das zu sagen, was man will, und im Respekt vor dem, was die anderen sagen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme