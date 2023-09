STOP – Une aventure collective – Rencontre avec les auteur(e)s Corinne Morel Darleux et Fabrice Capizzano 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors, 13 octobre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

A l’occasion de la sortie de « Stop » aux éditions La manufacture de livres : Lecture, rencontre et dédicace avec les auteur(e)s Corinne Morel Darleux et Fabrice Capizzano. » Écrire pour dire STOP, pour dire l’autre futur. La vie. ».

2023-10-13 18:30:00 fin : 2023-10-13 20:30:00. .

2 place de la fontaine Café Librairie Cave à vin – Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the release of « Stop » published by La manufacture de livres: Reading, meeting and book signing with authors Corinne Morel Darleux and Fabrice Capizzano. « Writing to say STOP, to say the other future. Life. »

Con motivo del lanzamiento de « Stop », publicado por La manufacture de livres: sesión de lectura, encuentro y firma con los autores Corinne Morel Darleux y Fabrice Capizzano. « Escribir para decir STOP, para decir el otro futuro. La vida »

Anlässlich der Veröffentlichung von « Stop » im Verlag La manufacture de livres: Lesung, Treffen und Signierstunde mit den Autor/inn/en Corinne Morel Darleux und Fabrice Capizzano. « Schreiben, um STOP zu sagen, um die andere Zukunft zu sagen. Das Leben. »

