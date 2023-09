Concert : Eclosion – Voix Sacrées 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors, 6 octobre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Cie Améame. Cécile Pagès : Voix, Saz, Shruti, Percussions, chants sacrés du Caucase et du Proche-Orient & Marie Rousseaux : Voix, lectures de poèmes. Cette soirée, consacrée aux chants sacrés et à la poésie, se tissera sous la forme d’une ode au silence..

2023-10-06 19:00:00 fin : 2023-10-06 20:30:00. EUR.

2 place de la fontaine Café Librairie Cave à vin – Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cie Améame. Cécile Pagès : Voices, Saz, Shruti, Percussions, sacred songs from the Caucasus and Near East & Marie Rousseaux: Voices, poetry readings. This evening, devoted to sacred chants and poetry, will weave itself into an ode to silence.

Empresa Améame. Cécile Pagès : Voces, Saz, Shruti, Percusiones, cantos sagrados del Cáucaso y Oriente Próximo & Marie Rousseaux: Voces, lectura de poemas. Esta velada, dedicada a los cantos sagrados y a la poesía, adoptará la forma de una oda al silencio.

Cie Améame. Cécile Pagès: Stimme, Saz, Shruti, Perkussion, geistliche Gesänge aus dem Kaukasus und dem Nahen Osten & Marie Rousseaux: Stimme, Gedichtlesungen. Dieser Abend, der den heiligen Gesängen und der Poesie gewidmet ist, wird sich in Form einer Ode an die Stille weben.

