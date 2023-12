1336 (PAROLES DE FRALIBS) 2 place de la fontaine Greffeil, 12 janvier 2024, Greffeil.

Greffeil Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

« C’est dur de faire vivre la démocratie mais on s’y attache c’est plus dur mais on s’est facilité la tâche on a éliminé ce qui coûte le plus cher dans l’entreprise : y aura pas d’actionnaire chez nous ! »

Il a fallu près de cinq ans de lutte contre la multinationale Unilever avant que les ouvriers de Fralib n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois.

Dans le contexte actuel d’économie financiarisée, les Fralibs, 40 ans après les Lip, se lancent dans l’aventure d’une nouvelle expérience d’autogestion.

Pour que l’humain soit au centre de l’entreprise.

Tout public dès 15 ans – durée 1h35 à 20h.

2 place de la fontaine

Greffeil 11250 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin