Mercredi des p’tites histoires spécial noël 2 Place de la Fontaine Bonnat, 4 décembre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Mercredi des p’tites histoires spécial noël

Sur inscription : 05 55 81 09 66

10h pour les tout petits

10h30 pour les plus de 5 ans.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

2 Place de la Fontaine

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



christmas Story Wednesday

Registration: 05 55 81 09 66

10am for toddlers

10:30 am for children over 5

miércoles de cuentos de Navidad

Inscripción obligatoria: 05 55 81 09 66

10h para niños pequeños

10.30 h para niños mayores de 5 años

?Mittwoch der kleinen Geschichten speziell zu Weihnachten

Nach Anmeldung: 05 55 81 09 66

10 Uhr für die ganz Kleinen

10:30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren

