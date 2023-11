Boutique de Noel 2, place de la bascule Magnac-Bourg, 20 novembre 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

Du 22 novembre au 20 Décembre, boutique de Noël avec des artisans et producteurs de la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne..

2023-11-20 fin : 2023-12-22 . .

2, place de la bascule

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From November 22 to December 20, Christmas boutique with craftsmen and producers from the Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne.

Del 22 de noviembre al 20 de diciembre, tienda de Navidad con artesanos y productores de la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne.

Vom 22. November bis 20. Dezember: Weihnachtsboutique mit Handwerkern und Produzenten aus der Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne.

Mise à jour le 2023-11-13 par SPL Terres de Limousin