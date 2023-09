OCTOBRE ROSE 2, place de la Bascule Magnac-Bourg, 2 octobre 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

L’office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne s’associe à Octobre Rose avec la vente de produits.

Les Bénéfices seront reversés à l’association Avenirs CHU Limoges.

Quel est le but d’Octobre Rose ?

Octobre Rose : un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Tous les ans au mois d’octobre, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c’est l’objectif de la campagne

Vente de mugs, boucles d’oreilles, stylos, portes clés et marques pages créé par GL Créations France.

Possibilité de passer des commandes de produits.

Ouvert le lundi de 14h-18h, mardi , mercredi et vendredi 9h-12h/14h-18h et samedi 9h-12h.

Fermé le dimanche et jours fériés..

2023-10-02 fin : 2023-10-31 . .

2, place de la Bascule

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Briance Sud Haute-Vienne Tourist Office joins forces with Pink October with the sale of products.

Profits will be donated to the Avenirs CHU Limoges association.

What is the aim of Pink October?

Pink October: a month to raise awareness of breast cancer screening. Every year in October, thousands of people join forces in the fight against breast cancer. A month to raise awareness of breast cancer screening – that’s the aim of the campaign

Sale of mugs, earrings, pens, key rings and bookmarks created by GL Créations France.

Orders can be placed.

Open Mondays 2-6pm, Tuesdays, Wednesdays and Fridays 9am-12pm/14pm-6pm and Saturdays 9am-12pm.

Closed on Sundays and public holidays.

La Oficina de Turismo de Briance Sud Haute-Vienne participa en el Octubre Rosa vendiendo productos.

Los beneficios se destinarán a la asociación Avenirs CHU Limoges.

¿Cuál es el objetivo del Octubre Rosa?

Octubre rosa: un mes de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama. Cada año, en octubre, miles de personas se implican en la lucha contra el cáncer de mama. Un mes para concienciar sobre el cribado del cáncer de mama es el objetivo de la campaña

Venta de tazas, pendientes, bolígrafos, llaveros y marcapáginas creados por GL Créations France.

También se pueden encargar productos.

Abierto los lunes de 14.00 h a 18.00 h, los martes, miércoles y viernes de 9.00 h a 12.00 h, de 14.00 h a 18.00 h y los sábados de 9.00 h a 12.00 h. Cerrado los domingos y festivos.

Domingos y festivos cerrado.

Das Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne beteiligt sich mit dem Verkauf von Produkten am Rosa Oktober.

Der Erlös geht an den Verein Avenirs CHU Limoges.

Was ist das Ziel des Rosa Oktobers?

Der Rosa Oktober ist ein Monat, in dem auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam gemacht wird. Jedes Jahr im Oktober mobilisieren sich Tausende von Menschen für den Kampf gegen Brustkrebs. Ein Monat, um das Bewusstsein für die Früherkennung zu schärfen, ist das Ziel der Kampagne

Verkauf von Tassen, Ohrringen, Stiften, Schlüsselanhängern und Lesezeichen, die von GL Créations France kreiert wurden.

Es besteht die Möglichkeit, Bestellungen für die Produkte aufzugeben.

Geöffnet montags von 14-18 Uhr, dienstags , mittwochs und freitags 9-12 Uhr/14-18 Uhr und samstags 9-12 Uhr.

Sonntags und an Feiertagen geschlossen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne