Expositions croisées Les ostensibles « Patrimoine vivant » à Magnac-Bourg 2, place de la Bascule Magnac-Bourg, 7 juillet 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

« Un verrier dans le noir »

L’Office de Tourisme de Magnac-Bourg poursuit le parcours des expositions croisées « Les Ostensibles » en présentant les œuvres de l’artiste verrier Julien Valageas.

A la fois artisan d’art dans la restauration de vitraux anciens et artiste plasticien, Julien nous raconte comment l’acquisition inattendue d’une tonne de verre noir et autres hasards de la vie auront des répercutions insoupçonnées dans son parcours artistique.

Un dialogue entre ses vitraux contemporains et l’iconographie de vitraux d’églises du territoire permettent d’accentuer les contrastes ou similitudes entre art contemporain et art du passé.

A travers cette rétrospective en écho aux ostensions Limousines, l’artiste témoigne de son rapport intime au sacré et de sa représentation. Expositions croisées avec La Maison du Père Castor, le Musée & jardins Cécile Sabourdy et L’OT de Pierre-Buffière.

2023-07-07 fin : 2023-09-30 . EUR.

2, place de la Bascule

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« A glassmaker in the dark

The Magnac-Bourg Tourist Office continues its « Les Ostensibles » cross-exhibition program with a presentation of works by glass artist Julien Valageas.

Both a skilled craftsman restoring old stained glass and a visual artist, Julien tells us how the unexpected acquisition of a ton of black glass and other fortuitous events had unexpected repercussions on his artistic career.

A dialogue between his contemporary stained glass and the iconography of local church windows accentuates the contrasts and similarities between contemporary art and art of the past.

Through this retrospective, echoing the Limousin ostensions, the artist bears witness to his intimate relationship with the sacred and its representation. Cross-exhibitions with La Maison du Père Castor, Musée & jardins Cécile Sabourdy and L’OT de Pierre-Buffière

« Un vidriero en la oscuridad

La Oficina de Turismo de Magnac-Bourg prosigue su serie de exposiciones transversales titulada « Les Ostensibles » presentando la obra del artista vidriero Julien Valageas.

A la vez artesano restaurador de vidrieras antiguas y artista plástico, Julien nos cuenta cómo la adquisición inesperada de una tonelada de vidrio negro y otros acontecimientos fortuitos tuvieron repercusiones inesperadas en su carrera artística.

Un diálogo entre sus vidrieras contemporáneas y la iconografía de las vidrieras de las iglesias locales pone de relieve los contrastes y similitudes entre el arte contemporáneo y el arte del pasado.

En esta retrospectiva, que se hace eco de las ostensiones lemosinas, el artista da testimonio de su íntima relación con lo sagrado y su representación. Exposiciones cruzadas con La Maison du Père Castor, el Museo y Jardines Cécile Sabourdy y la Oficina de Turismo Pierre-Buffière

« Ein Glaskünstler im Dunkeln »

Das Office de Tourisme de Magnac-Bourg setzt die Reihe der Crossover-Ausstellungen « Les Ostensibles » fort und präsentiert die Werke des Glaskünstlers Julien Valageas.

Julien ist Kunsthandwerker, der alte Glasfenster restauriert, und bildender Künstler. Er erzählt uns, wie der unerwartete Erwerb einer Tonne schwarzen Glases und andere Zufälle des Lebens ungeahnte Auswirkungen auf seinen künstlerischen Werdegang haben.

Ein Dialog zwischen seinen zeitgenössischen Glasfenstern und der Ikonografie von Kirchenfenstern aus der Region ermöglicht es, die Kontraste oder Ähnlichkeiten zwischen zeitgenössischer Kunst und Kunst der Vergangenheit zu betonen.

In dieser Retrospektive, die ein Echo auf die Ostentationen im Limousin darstellt, bezeugt der Künstler seine intime Beziehung zum Heiligen und dessen Darstellung. Gemeinsame Ausstellungen mit dem Maison du Père Castor, dem Museum und den Gärten von Cécile Sabourdy und dem Fremdenverkehrsamt von Pierre-Buffière

Mise à jour le 2023-07-12 par SPL Terres de Limousin