Découvrez Metz dans sa période gallo-romaine, ainsi que les ordres militaires, travers entre autres, les ruines de l’amphithéâtre sous la rue Sainte Marie, avec l’explorateur urbain Thomas Wilwert, les samedis de 10h à 12h00.

Inscription et RDV à l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme. Réservations avant 18h la veille de la visite. Minimum 2 inscrits.

Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.

Samedi 10:00:00 à 12:00. 12 EUR.

Discover Metz in its Gallo-Roman period, as well as the military orders, through, among others, the ruins of the amphitheatre under the Rue Sainte Marie, with the urban explorer Thomas Wilwert, on Saturdays from 10 am to 12 pm

Registration and appointment at the Inspire Metz agency – Tourist Office. Reservations before 6pm the day before the visit. Minimum of 2 people registered.

Consult the conditions of visit on www.tourisme-metz.com.

Descubra Metz en su época galo-romana, así como las órdenes militares, a través, entre otras cosas, de las ruinas del anfiteatro bajo la calle Sainte Marie, con el explorador urbano Thomas Wilwert, los sábados de 10 a 12 horas

Inscripción y cita en Inspire Metz – Office de Tourisme. Reservas antes de las 18:00 horas del día anterior a la visita. Se requiere un mínimo de 2 personas.

Consulte las condiciones de la visita en www.tourisme-metz.com.

Entdecken Sie Metz in seiner gallo-römischen Zeit, sowie die militärischen Orden, durch u.a. die Ruinen des Amphitheaters unter der Rue Sainte Marie, mit dem Stadtforscher Thomas Wilwert, samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr

Anmeldung und RDV bei der Agentur Inspire Metz – Office de Tourisme. Reservierungen bis 18 Uhr am Vortag der Führung. Mindestens 2 angemeldete Personen.

Informieren Sie sich über die Besuchsbedingungen unter www.tourisme-metz.com.

