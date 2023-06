VISITE GUIDÉE DE METZ – DE LA CATHÉDRALE À LA PLACE SAINTE-CROIX 2 Place d’Armes- J-F Blondel Metz, 12 juin 2023, Metz.

La ville de Metz dévoile son passé médiéval à travers la silhouette imposante de la cathédrale Saint-Étienne, et la colline Sainte-Croix qui conserve encore tout son charme d’antan avec ses rues pavées, ses chapelles, ses hôtels particuliers et ses jardins.

Visite d’1h30. RDV à l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme. Inscription requise. Minimum 4 personnes (sauf mention contraire). Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.. Tout public

2 Place d’Armes- J-F Blondel Agence Inspire Metz – Office de Tourisme

Metz 57000 Moselle Grand Est



The city of Metz reveals its medieval past through the imposing silhouette of Saint-Étienne Cathedral, and the Sainte-Croix hill, which still retains all its old-world charm with its cobbled streets, chapels, townhouses and gardens.

1h30 tour. RDV at Inspire Metz – Office de Tourisme. Registration required. Minimum 4 people (unless otherwise stated). See www.tourisme-metz.com for tour conditions.

La ciudad de Metz revela su pasado medieval a través de la imponente silueta de la catedral de Saint-Etienne y de la colina Sainte-Croix, que conserva todo el encanto de antaño con sus calles adoquinadas, capillas, casas burguesas y jardines.

Visita de 1h30. Punto de encuentro en Inspire Metz – Oficina de Turismo. Inscripción obligatoria. Mínimo 4 personas (salvo indicación contraria). Consulte las condiciones de la visita en www.tourisme-metz.com.

Die Stadt Metz enthüllt ihre mittelalterliche Vergangenheit durch die imposante Silhouette der Kathedrale Saint-Étienne und den Hügel Sainte-Croix, der mit seinen gepflasterten Straßen, Kapellen, Herrenhäusern und Gärten noch immer seinen ganzen Charme von früher bewahrt.

Besichtigung von 1,5 Stunden. RDV bei der Agentur Inspire Metz – Office de Tourisme. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mindestens 4 Personen (sofern nicht anders angegeben). Informieren Sie sich über die Besuchsbedingungen unter www.tourisme-metz.com.

