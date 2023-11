LE COMPTOIR DE NOËL DE METZ 2 place d’Armes – J.F. Blondel Metz, 18 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

La boutique de l’Agence Inspire Metz – Office de Tourisme vous propose une sélection de produits emblématiques et traditionnels majoritairement issus du territoire, parfaits pour vos cadeaux de fin d’année. Guides historiques et beaux livres sur Metz et sa région, produits du terroir et espace Qualité MOSL en font une boutique représentative de la destination et de l’artisanat de Noël. Une sélection d’articles est disponibles en boutique et en ligne, suivez le lien sur cette page.. Tout public

Dimanche 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-12-24 18:30:00. 0 EUR.

2 place d’Armes – J.F. Blondel Agence Inspire Metz – Office de Tourisme

Metz 57000 Moselle Grand Est



The Agence Inspire Metz – Office de Tourisme boutique offers a selection of emblematic and traditional products, mainly from the region, perfect for your end-of-year gifts. Historical guides and beautiful books on Metz and the surrounding region, local products and the MOSL Quality area make this a boutique representative of the destination and its Christmas crafts. A selection of items is available in store and online, follow the link on this page.

La tienda de la Agence Inspire Metz – Office de Tourisme ofrece una selección de productos emblemáticos y tradicionales, principalmente de la región, perfectos para sus regalos de fin de año. Guías históricas y bellos libros sobre Metz y sus alrededores, productos locales y la zona de calidad MOSL hacen de esta tienda un lugar representativo del destino y de la artesanía navideña. Una selección de artículos está disponible en la tienda y en línea, siga el enlace de esta página.

Die Boutique der Agence Inspire Metz – Office de Tourisme bietet Ihnen eine Auswahl an symbolträchtigen und traditionellen Produkten, die mehrheitlich aus der Region stammen und sich perfekt für Ihre Geschenke zum Jahresende eignen. Historische Führer und schöne Bücher über Metz und seine Region, regionale Produkte und der Bereich MOSL-Qualität machen aus dieser Boutique einen repräsentativen Laden für das Reiseziel und das Weihnachtshandwerk. Eine Auswahl an Artikeln ist in der Boutique und online erhältlich, folgen Sie dem Link auf dieser Seite.

Mise à jour le 2023-11-24 par AGENCE INSPIRE METZ