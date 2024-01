Cet évènement est passé « Pierre Bichet, une donation » – Exposition temporaire – Prolongation 2 Place d’Arcon Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h; week-ends et jours fériés de 14h à 18h; fermé le mardi.

Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Grâce à l’exceptionnelle donation proposée par la famille Bichet au bénéfice du Musée de Pontarlier, l’exposition « Pierre Bichet, une donation » rend hommage au peintre Pierre Bichet, personnalité indissociable de la construction du Musée depuis son ouverture. En raison du succès de l’exposition sur le peintre Pierre Bichet, celle-ci est prolongée.

