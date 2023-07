CAFÉ LITTÉRAIRE – Abbé RAMADE 2 place Courtaud Felletin, 12 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Café-littéraire au Grand Café de Felletin avec les Amis de Gioux, à l’occasion de la réédition du livre de l’abbé Ramade consacré à la paroisse de Gioux, un ouvrage qui constitue une somme dont l’intérêt dépasse la commune de Gioux. C’est grâce aux travaux de ce religieux que la villa gallo-romaine de Maisonnières, datant des 1er et 3e siècles, a été découverte. Dans son livre, elle apparaît sous le nom de Château des demoiselles de la Lune ». Son site est librement ouvert à la visite. Prévoir une visite commentée.

A 16h30, visite commentée du site de Maisonnières (RV sur le site)..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

2 place Courtaud Le Grand Café

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Café-littéraire at the Grand Café in Felletin with the Friends of Gioux, to mark the re-publication of Abbé Ramade?s book on the parish of Gioux, a work of great interest beyond the commune of Gioux. It was thanks to the work of this cleric that the Gallo-Roman villa of Maisonnières, dating from the 1st and 3rd centuries, was discovered. In his book, it appears under the name « Château des demoiselles de la Lune ». The site is freely open to visitors. Arrange a guided tour.

At 4.30pm, guided tour of the Maisonnières site (RV on site).

Café-littéraire en el Grand Café de Felletin con los Amigos de Gioux, con motivo de la reedición del libro del Abbé Ramade sobre la parroquia de Gioux, obra que interesa más allá del municipio de Gioux. Gracias a los trabajos de este clérigo se descubrió la villa galo-romana de Maisonnières, que data de los siglos I y III. En su libro, se la denomina Château des demoiselles de la Lune. El yacimiento se puede visitar libremente. Concertar una visita guiada.

A las 16.30 h, visita guiada del yacimiento de Maisonnières (RV in situ).

Literaturcafé im Grand Café in Felletin mit den Amis de Gioux anlässlich der Neuauflage des Buches von Abbé Ramade über die Pfarrei Gioux, das eine Summe darstellt, die über die Gemeinde Gioux hinaus von Interesse ist. Dank der Arbeit dieses Geistlichen wurde die gallorömische Villa Maisonnières aus dem ersten und dritten Jahrhundert entdeckt. In seinem Buch erscheint sie unter dem Namen Château des demoiselles de la Lune » (Schloss der Mondjungfrauen). Seine Stätte ist für Besucher frei zugänglich. Planen Sie einen kommentierten Besuch ein.

Um 16:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung der Ausgrabungsstätte Maisonnières (RV auf der Ausgrabungsstätte).

