Atelier : Théâtre de papier 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn, 4 novembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Papier déchiré, froissé, collé, plié, assemblé.. laissez-vous guider pour créer un mini théâtre à partir d’un matériaux simple : le papier. Enfant, ado, adulte, chacun pourra découper, coller, chiffonner, gribouiller et assembler pour créer une marionnette de papier et la faire évoluer dans le mini théâtre de carton tout droit sorti de son imagination.

Par la Cie les petites choses..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

2 place Cézaire Médiathèque

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Torn, crumpled, glued, folded and assembled paper… let us guide you as you create a mini-theater from a simple material: paper. Children, teens and adults alike can cut, glue, crumple, scribble and assemble their own paper puppet, and let it evolve in the cardboard mini-theater of their imagination.

By Cie les petites choses.

Papel rasgado, arrugado, pegado, doblado y montado… déjate guiar mientras creas un miniteatro a partir de un material sencillo: el papel. Niños, adolescentes y adultos podrán cortar, pegar, arrugar, garabatear y montar su propia marioneta de papel y dejarla evolucionar en el miniteatro de cartón de su imaginación.

Por la Cie les petites choses.

Papier zerrissen, zerknittert, geklebt, gefaltet, zusammengesetzt… lassen Sie sich anleiten, um ein Minitheater aus einem einfachen Material zu schaffen: Papier. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können ausschneiden, kleben, knüllen, kritzeln und zusammenfügen, um eine Papiermarionette zu erschaffen und sie in einem Mini-Theater aus Pappe spielen zu lassen, das ihrer Fantasie entsprungen ist.

Von der Cie les petites choses.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Coeur de Béarn