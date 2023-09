Spectacle : Le chapoto 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn, 24 octobre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Petit théâtre d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes…

Les objets vont s’animer pour vous proposer une représentation de cirque… un peu décalée certes, mais impressionnante

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

2 place Cézaire Bibliothèque

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Thirty minutes of object theater with brooms, mops, toilet paper and other brushes?

The objects come to life to offer you a circus performance… a little offbeat, but impressive all the same!

¿Treinta minutos de teatro de objetos con escobas, fregonas, papel higiénico y otras escobillas?

Los objetos cobrarán vida para ofrecerle un espectáculo circense… ¡un poco fuera de lugar, pero impresionante al fin y al cabo!

Ein kleines, 30-minütiges Objekttheater mit Besen, Wischmop, Toilettenpapier und anderen Kehrblechen?

Die Gegenstände werden zum Leben erweckt, um Ihnen eine Zirkusvorstellung zu bieten… ein bisschen schräg, aber beeindruckend

trotzdem!

