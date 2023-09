Restitution du projet TRTC « Nos communs, notre commune » 2 Place Benoni Lecanu Saint-Sauveur-Villages Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Sauveur-Villages Restitution du projet TRTC « Nos communs, notre commune » 2 Place Benoni Lecanu Saint-Sauveur-Villages, 30 septembre 2023, Saint-Sauveur-Villages. Saint-Sauveur-Villages,Manche Restitution du projet TRTC (Territoires Ruraux, Territoires de Culture) « Nos communs, notre commune »..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 . .

2 Place Benoni Lecanu Salle des fêtes

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie



Restitution of the TRTC (Territoires Ruraux, Territoires de Culture) project « Nos communs, notre commune ». Balance del proyecto TRTC (Territoires Ruraux, Territoires de Culture) « Nos communs, notre commune ». Restitution des TRTC-Projekts (Territoires Ruraux, Territoires de Culture) « Nos communs, notre commune » (Unsere Gemeinsamkeiten, unsere Gemeinde). Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Sauveur-Villages Autres Lieu 2 Place Benoni Lecanu Adresse 2 Place Benoni Lecanu Salle des fêtes Ville Saint-Sauveur-Villages Departement Manche Lieu Ville 2 Place Benoni Lecanu Saint-Sauveur-Villages latitude longitude 49.1529833;-1.4157634

2 Place Benoni Lecanu Saint-Sauveur-Villages Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur-villages/