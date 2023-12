Exposition à Laon : « D’hier à deux mains » 2 Place Aubry Laon, 11 octobre 2023, Laon.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-11

fin : 2023-12-23

.

Depuis son installation au Chemin des Dames, l’œuvre « Ils n’ont pas choisi leur sépulture » a permis de tisser des liens multiples entre son auteur, l’artiste Haïm Kern, le département de l’Aisne et ses habitants. La majeure partie de son travail est aujourd’hui conservée dans les collections départementales située à Laon. C’est dans cette ville que l’artiste a choisi de revenir présenter une sélection de ses œuvres façonnées depuis plus de 60 ans. Plusieurs thèmes récurrents de l’œuvre de l’artiste sont introduits par le travail graphique de Maëlys Seydoux-Dumas, qui accompagne et vient documenter l’aventure picturale et sculpturale d’Haïm Kern.

RV dans l’espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs de Laon chaque mardi (de 10h à 13h et de 14h à 17h30) / chaque mercredi, jeudi et vendredi (de 13h à 17h30) / chaque samedi (de 14h à 17h) !

0 .

2 Place Aubry

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon