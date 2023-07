VISITE GUIDÉE DE METZ – LES RÉCOLLETS – HAUT LIEU EUROPÉEN D’ÉCOLOGIE 2 place Armes – J-F Blondel Metz, 12 juillet 2023, Metz.

Metz,Moselle

Venez découvrir ce site exceptionnel avec son cloître franciscain du XIIIème siècle et ses jardins de plantes médicinales et toxiques qui sont à l’origine de grands médicaments : des anticancéreux, des toniques cardiaques ou encore des antidouleurs puissants. Coup de cœur : les jardins suspendus, longtemps restés inaccessibles aux messins !

Visite d’1h. RDV à l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme. Inscription requise et dans la limite des places disponibles. Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire). Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.. Tout public

Jeudi 14:00:00 fin : . 10 EUR.

2 place Armes – J-F Blondel Agence Inspire Metz – Office de Tourisme

Metz 57000 Moselle Grand Est



Come and discover this exceptional site with its 13th century Franciscan cloister and its gardens of medicinal and toxic plants which are at the origin of great medicines: anti-cancer, heart tonics or powerful painkillers. A special highlight: the hanging gardens, long inaccessible to the inhabitants of Metz!

1 hour visit. Meeting point at the Inspire Metz agency – Tourist Office. Registration required and subject to availability. Minimum of 4 participants (unless otherwise stated). Consult the conditions of visit on www.tourisme-metz.com.

Venga a descubrir este lugar excepcional con su claustro franciscano del siglo XIII y sus jardines de plantas medicinales y tóxicas que están en el origen de grandes medicamentos: anticancerígenos, tónicos cardíacos y potentes analgésicos. Lo más destacado: los jardines colgantes, durante mucho tiempo inaccesibles para los habitantes de Metz

Visita de 1 hora. Punto de encuentro en la Oficina de Turismo Inspire Metz. Inscripción obligatoria y sujeta a disponibilidad. Mínimo de 4 participantes (salvo indicación contraria). Consulte las condiciones de la visita en www.tourisme-metz.com.

Entdecken Sie diesen außergewöhnlichen Ort mit seinem Franziskanerkloster aus dem 13. Jahrhundert und seinen Gärten mit Heil- und Giftpflanzen, aus denen große Medikamente entstanden sind: Krebsmittel, Herztonikum oder auch starke Schmerzmittel. Ein Geheimtipp: die hängenden Gärten, die den Metzern lange Zeit nicht zugänglich waren!

Besichtigung von 1 Stunde. RDV bei der Agentur Inspire Metz – Office de Tourisme. Anmeldung erforderlich und im Rahmen der verfügbaren Plätze. Mindestens 4 angemeldete Personen (sofern nicht anders angegeben). Informieren Sie sich über die Besuchsbedingungen unter www.tourisme-metz.com.

