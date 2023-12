Atelier photo 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord Atelier photo 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 15 janvier 2024, Mareuil en Périgord. Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 17:30:00

fin : 2024-01-15 19:00:00 Participez au club photo pour apprendre les petits trucs qui vous aideront à réaliser de belles photos. Gratuit..

Participez au club photo pour apprendre les petits trucs qui vous aideront à réaliser de belles photos. Gratuit.

Participez au club photo pour apprendre les petits trucs qui vous aideront à réaliser de belles photos. Gratuit. .

2 place André Marchaps Espace socioculturel Le Ruban vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par Val de Dronne Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord Autres Code postal 24340 Lieu 2 place André Marchaps Adresse 2 place André Marchaps Espace socioculturel Le Ruban vert Ville Mareuil en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Latitude 45.4503479 Longitude 0.45086348 latitude longitude 45.4503479;0.45086348

2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-en-perigord/