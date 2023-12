Atelier crochet 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 19 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 10:00:00

fin : 2023-12-19 12:00:00

Atelier crochet de Martine, l’occasion d’apprendre à réaliser de belles pièces en crochet dans une ambiance conviviale. Une participation de 15€ par an est demandée..

2 place André Marchaps Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne