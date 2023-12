Café des parents 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 3 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Café des parents pour échanger sur votre bien-être actuel en ces temps de fêtes et d’hiver : comment allez-vous, comment cela se passe-t-il avec vos enfants ? Venez échanger librement avec d’autres parents. Cette activité est gratuite et ouverte à tous..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 19:30:00. .

2 place André Marchaps Ruban vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Café des parents to discuss your current well-being during the festive season and winter: how are you, how are things going with your children? Come and chat freely with other parents. This event is free and open to all.

Un café de padres para hablar de tu bienestar actual durante las fiestas y el invierno: ¿cómo estás, cómo van las cosas con tus hijos? Venga a charlar libremente con otros padres. Este acto es gratuito y está abierto a todos.

Elterncafé, um sich über Ihr aktuelles Wohlbefinden in der Weihnachts- und Winterzeit auszutauschen: Wie geht es Ihnen, wie läuft es mit Ihren Kindern? Tauschen Sie sich frei mit anderen Eltern aus. Diese Veranstaltung ist kostenlos und steht allen offen.

Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne