Soirée rétro gaming 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 9 décembre 2023 17:00, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Passez la soirée à jouer à des jeux vidéos sur d’anciennes consoles : nostalgie ou découverte, cette soirée est ouverte à toutes les générations, venez en famille ou entre amis ! Soirée ouverte à tous, sur inscription. Une participation de 5€ par personne est demandée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. .

2 place André Marchaps Espace Socio-culturel Le Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Spend the evening playing video games on old consoles: nostalgia or discovery, this evening is open to all generations. Come with your family or friends! Open to all, registration required. A contribution of 5? per person is required.

Pase la tarde jugando a videojuegos en consolas antiguas: nostalgia o descubrimiento, esta velada está abierta a todas las generaciones, ¡así que venga con su familia o amigos! La velada está abierta a todos, con inscripción previa. Se requiere una contribución de 5? por persona.

Verbringen Sie den Abend damit, Videospiele auf alten Konsolen zu spielen: Nostalgie oder Entdeckung, dieser Abend ist offen für alle Generationen, kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden! Der Abend ist für alle offen, Anmeldung erforderlich. Eine Teilnahmegebühr von 5? pro Person wird erhoben.

Mise à jour le 2023-12-02 par Val de Dronne