Atelier mémoire 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 4 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Venez entrainer vos méninges en vous amusant avec l’atelier mémoire de 14h30 à 16h. Une participation de 15€ par an est demandée. Réservé aux + 55 ans. Gratuit..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 16:00:00. .

2 place André Marchaps Espace Socioculturel Le Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and train your brains while having fun with the memory workshop from 2.30 pm to 4 pm. An annual fee of ?15 is charged. Reserved for those over 55. Free admission.

Ven a entrenar tu cerebro mientras te diviertes con el taller de memoria de 14:30 a 16:00 horas. Tiene un coste de 15 euros al año. Sólo para mayores de 55 años. Entrada gratuita.

Trainieren Sie Ihr Gehirn auf spielerische Weise mit dem Gedächtnistraining von 14:30 bis 16:00 Uhr. Eine Teilnahmegebühr von 15 ? pro Jahr wird erhoben. Nur für Personen über 55 Jahre. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne