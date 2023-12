Atelier décorations de Noël 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 3 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Venez fabriquer des décorations de Noël et décorer la vitrine du Ruban Vert; cette activité est gratuite et ouverte à tous..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 12:00:00. .

2 place André Marchaps Espace socioculturel Le Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and make Christmas ornaments and decorate the Green Ribbon window; this activity is free and open to all.

Ven a hacer adornos navideños y a decorar el escaparate de la Cinta Verde; esta actividad es gratuita y está abierta a todos.

Basteln Sie Weihnachtsdekorationen und dekorieren Sie das Schaufenster des Grünen Bandes.

Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne