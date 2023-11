Ateliers bien-être parents-enfants 2, place André Marchaps Mareuil en Périgord, 2 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Le Ruban Vert Mareuil et l’Institut King Juliane vous proposent des ateliers bien être avec votre enfant samedi 02 décembre. Sur inscription. Une participation de 4€ par duo parent-enfant ou 5€ par trio est demandée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:45:00. .

2, place André Marchaps Espace socioculturel Le Ruban vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ruban Vert Mareuil and Institut King Juliane offer wellness workshops with your child on Saturday, December 02. Registration required. A participation fee of 4? per parent-child duo or 5? per trio is required.

Ruban Vert Mareuil y el Institut King Juliane ofrecen talleres de bienestar con su hijo el sábado 02 de diciembre. Inscripción obligatoria. Se cobra 4? por dúo padre-hijo o 5? por trío.

Le Ruban Vert Mareuil und das Institut King Juliane bieten Ihnen am Samstag, den 02. Dezember, Wellness-Workshops mit Ihrem Kind an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Eine Teilnahmegebühr von 4? pro Eltern-Kind-Duo oder 5? pro Trio wird erhoben.

Mise à jour le 2023-11-24 par Val de Dronne